В Вытегре супруга "упала на нож"

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-05T17:24:09+03:00

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2 ноября в Вытегре обнаружили тело 48-летней женщины у нее в квартире. Родственник около часа дня зашел к погибшей в гости и нашел ее с ранением груди. Следователи заподозрили 47-летнего супруга убитой. Предположительно, он порезал женщину ножом, а кровь замыл, попытался избавиться от окровавленных ковров - спрятал их на веранде. Тело положил на кровать. Ни медиков, ни полиции он так и не вызвал.

Некоторые следы крови мужчине скрыть не удалось, а ковры и другие улики нашли оперативники. Супруг вину не признал, утверждает, что жена сама поранилась и умерла.

ИСТОЧНИК KP.RU