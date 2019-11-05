В Вытегре супруга "упала на нож"
2 ноября в Вытегре обнаружили тело 48-летней женщины у нее в квартире. Родственник около часа дня зашел к погибшей в гости и нашел ее с ранением груди. Следователи заподозрили 47-летнего супруга убитой. Предположительно, он порезал женщину ножом, а кровь замыл, попытался избавиться от окровавленных ковров - спрятал их на веранде. Тело положил на кровать. Ни медиков, ни полиции он так и не вызвал.
Некоторые следы крови мужчине скрыть не удалось, а ковры и другие улики нашли оперативники. Супруг вину не признал, утверждает, что жена сама поранилась и умерла.
ИСТОЧНИК KP.RU