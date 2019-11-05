2019-11-05T14:19:05+03:00
Происшествия

В пруду Ферапонтово обнаружили труп женщины

Соседка обнаружила тело в местном пруду на улице Заречной
Евдокия САХАРОВА
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В минувший понедельник в селе Ферапонтово Кирилловского района местная жительница обнаружила труп своей соседки в пруду на улице Заречной около дома № 3. На данный момент полицейские устанавливают обстоятельства смерти 53-летней женщины.

Кроме того, МЧС сообщает, что в Устюженском районе до сих пор ведутся поиски 63-летнего рыбака. Он был с другом в лодке, но она перевернулась на реке Молога. Мужчине 1960 года рождения удалось выплыть, а его знакомого разыскивают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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