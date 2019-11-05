2019-11-05T14:04:21+03:00
Спорт

Вологжанин-лыжник попал в топ-10 самых красивых спортсменов мира

23-летний Денис Спицов из Вожеги Вологодской области участвовал в Олимпийских играх и заслужил 3 медали
Евдокия САХАРОВА
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Фото: сайт ФЛГРФото: сайт ФЛГР
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23-летний Денис Спицов из Вожеги попал в топ-10 самых красивых спортсменов мира по версии издания InStyle. Первое место в списке получил французский фигурист Бриан Жубер, второе — немецкий футболист Матс Хуммельс. Третье заслужил россиянин лыжник Антон Шипулин.

Вологодский спортсмен попал на девятое место между испанским теннисистом Фелисиано Лопесом и турецким баскетболистом Джеди Османом. Наш лыжник уже побеждал в Кубке мира, получил 3 олимпийские медали: две серебра и бронзу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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