В Харовске мужчина заподозрил пенсионера в связи со своей женой и убил

СЕГОДНЯ 13:06 2019-11-05T13:07:02+03:00

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Житель Харовска до смерти избил пенсионера, т.к подозревал его в связи со своей супругой. 41-летний мужчина в ночь на 28 октября нанес 63-летнему пенсионеру закрытую черепно-мозговую травму в его квартире на улице Прокатова. Труп обнаружили лишь через 2 дня. Было очевидно, что в этой комнате долго употребляли спиртное.

СУ СК РФ по Вологодской области сообщило, что 41-летний мужчина несколько месяцев проживал с пенсионером. Оперативники смогли разыскать его у других собутыльников. Следователи выяснили, что друзья выпили и поссорились из-за супруги. Женщина выпивала с другим, а в известность мужа не поставила. В итоге пенсионер получил множество ударов руками и ногами. Мужчина оставил его в бессознательном состоянии и покинул место драки. Пострадавший не смог обратиться за помощью и погиб. Следствие еще ведется.

ИСТОЧНИК KP.RU