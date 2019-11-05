53-летняя череповчанка зарезала нового знакомого из-за приставаний

СЕГОДНЯ 12:34 2019-11-05T12:34:51+03:00

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В городе металлургов 27 июля 2019 года произошло убийство в одной из квартир на улице Мира. 53-летняя женщина выпивала с сожителем, тот привел в дом незнакомца. В результате произошла ссора между 55-летним новым знакомым и хозяйкой квартиры. Она дважды резанула кухонным ножом гостя. Тот скончался на месте.

При защите женщина настаивала, что мужчина приставал к ней и это ее оскорбило. Череповчанку признали виновной по статье "Убийство", она получила 6 лет лишения в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU