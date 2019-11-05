Стали известны причины пожара, в котором пострадали двое детей
В Соколе горел одноподъездный деревянный дом. Пострадали два малолетних жильца. Стали известны причины ЧП.
Пожар в двухэтажном восьмиквартирном доме № 4 на улице Овражной в Соколе начался в понедельник около 17 часов. На место выехали 10 единиц техники и 25 пожарных (на момент прибытия первого расчета был сильно задымлен подъезд на втором этаже).
Жильцы дома, а это 14 человек, эвакуировались самостоятельно, до приезда пожарных.
От огня и дыма пострадали годовалый малыш, его четырехлетняя сестренка и женщина 1974 года рождения. Дети были госпитализированы в ожоговое отделение областной больницы. Женщина находится на амбулаторном лечении.
Площадь пожара составила 56 квадратных метров. Погорельцы разместились у родственников. Главная версия ЧП - поджог, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU