Стали известны причины пожара, в котором пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-05T11:53:20+03:00

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В Соколе горел одноподъездный деревянный дом. Пострадали два малолетних жильца. Стали известны причины ЧП.

Пожар в двухэтажном восьмиквартирном доме № 4 на улице Овражной в Соколе начался в понедельник около 17 часов. На место выехали 10 единиц техники и 25 пожарных (на момент прибытия первого расчета был сильно задымлен подъезд на втором этаже).

Жильцы дома, а это 14 человек, эвакуировались самостоятельно, до приезда пожарных.

От огня и дыма пострадали годовалый малыш, его четырехлетняя сестренка и женщина 1974 года рождения. Дети были госпитализированы в ожоговое отделение областной больницы. Женщина находится на амбулаторном лечении.

Площадь пожара составила 56 квадратных метров. Погорельцы разместились у родственников. Главная версия ЧП - поджог, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU