Неблагополучные жильцы подожгли девятиэтажку в Череповце

4 Нояб. 21:41 2019-11-04T21:41:23+03:00

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В Череповце сегодня ночью произошел крупный пожара в 9-этажке № 13б по улице Архангельской. В 2.43 спасателям поступил сигнал о пожаре на 6 этаже в квартире. Когда пожарные прибыли на место, жильцы соседних квартир были в панике и кричали о помощи. Дверь в горящую квартиру была открыта нараспашку, дым заполонил этаж. Двое хозяев лежали на лестничной клетке: 85-летняя пенсионерка и 49-летний мужчина. Их госпитализировали с ожогами.

Пожарным удалось вывести 14 человек с задымленного этажа, 5 детей. 8 человек спасли себя сами. Уже в 3.15 пламя ликвидировали полностью. Выяснилось, что хозяин в состоянии алкогольного опьянения неосторожно обращался с огнем. Стало известно, что в квартире за долги уже был отключен газ, а батареи периодически текли.

ИСТОЧНИК KP.RU