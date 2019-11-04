2019-11-04T21:25:17+03:00
Спорт

В Череповце открылся центр спортивной гимнастики на Сталеваров

Город металлургов отпраздновал реконструкцию помещения под спортивные нужды
Евдокия САХАРОВА
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В День города в Череповце открыли новый центр спортивной гимнастики на Сталеваров, 42А. Здание профучилища №23 капитально отремонтировали, теперь зал в этом филиале в два раза больше старого на Жукова, 2. Для отработки 6 основных гимнастических элементов тут есть все необходимые приспособления. Спортсмены смогут оттачивать вольные упражнения, конь-махи, опорные прыжки, упражнения на кольцах, брусьях и перекладине.

Обучающиеся оценили гимнастический ковер - теперь можно прыгать комбинации. Такой спецзал может помочь подготовить спортсменов профессионального уровня. В школе набирают и малышей и взрослых для занятий гимнастикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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