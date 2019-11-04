2019-11-04T21:13:52+03:00
Происшествия

Мошенники при вызове обманули вологодского таксиста на 6,5 тысяч

В Вологде аферистам удалось выманить 6,5 тысяч у таксиста
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде 25-летний водитель такси обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Прямо во время рабочей смены ему позвонил неизвестный, который представился высокопоставленным должностным лицом и попросил купить продукты для торжественного мероприятия. Оплату он должен был отдать при встрече, когда поехал бы на такси.

В конце-концов чиновник отказался от продуктов и сказал, что пока сам все купит. Но в это же время он каким-то образом смог убедить таксиста перевести ему на мобильный телефон 6 500 рублей. Долг, опять же, должен был быть возвращен при встрече. Когда водитель подъехал по адресу заказа, клиента не было, телефон его тоже молчал.

На данный момент полицейские устанавливают личность преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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