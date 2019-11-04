2019-11-04T18:13:39+03:00
Происшествия

В Вологде разыскивают преступников, поджегших двери в пятиэтажке

Вологжане пострадали от неизвестный пироманов
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье утром в Вологде произошло ЧП: неизвестные подожгли две квартирные двери в жилом доме на третьем этаже. На место выехали 14 пожарных и 6 единиц техники. Площадь пожара оценили в 3 квадратных метра.

Пострадало имущество двух жительниц пятиэтажки: 41-летней и 68-летней женщин. Возгорание жильцы смогли потушить самостоятельно, еще до приезда пожарной бригады. Пресс-служба ГУ МЧС утверждает, что пожар учинили поджигатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожилую череповчанку спасли из закрытой квартиры
В Череповце бабуля сбила ребенка и скрылась
Музей археологии в Череповце полностью отреставрировали
В Вологде у Ленинградского моста столкнулись 3 машины
Череповецкую мать будут судить за оставление дочери-инвалида в опасности
В Вологде водитель оплевал пешехода за медленную ходьбу
Вологжанин открыл газ в одной квартире, а потом выпал из окна другой
Осудили пьяного адвоката, избившего несколько людей в поезде СПб-Вологда [ВИДЕО]
Череповчанина потеряли по пути в Вологду
В воскресенье в Вологде перекроют движение в центре и автобусы изменят маршрут
В Вологде произошла утечка газа
В Череповце подростки проверили продавцов снюсов
На Окружном шоссе в Вологде мужчина выпал из окна
Японский министр посетил Вологодчину
Гигантская фура соскользнула в кювет на трассе под Череповцом
37-летняя продавщица погибла на рабочем месте в Череповце
В больнице скончался водитель, влетевший на иномарке в пожарную машину
На Вологодчине медсестер заставили вести бухучет
85-летняя старушка в Череповце вышла из окна