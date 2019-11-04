В Вологде разыскивают преступников, поджегших двери в пятиэтажке
Вологжане пострадали от неизвестный пироманов
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В минувшее воскресенье утром в Вологде произошло ЧП: неизвестные подожгли две квартирные двери в жилом доме на третьем этаже. На место выехали 14 пожарных и 6 единиц техники. Площадь пожара оценили в 3 квадратных метра.
Пострадало имущество двух жительниц пятиэтажки: 41-летней и 68-летней женщин. Возгорание жильцы смогли потушить самостоятельно, еще до приезда пожарной бригады. Пресс-служба ГУ МЧС утверждает, что пожар учинили поджигатели.
ИСТОЧНИК KP.RU