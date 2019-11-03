В Череповце бабуля сбила ребенка и скрылась
ДТП произошло в 17:20 на улице Ленина
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Сегодня в 5 вечера в Череповце 73-летняя пенсионерка сбила на пешеходном переходе ребенка и скрылась с места преступления. Авария произошла около дома №32 по улице Ленина.
Женщина на "Лада-Гранта" наехала на 11-летнего мальчика, у которого медики подозревают черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга после этого ДТП. Нарушительницу смогли задержать инспекторы ГИБДД. Неизвестно, почему женщина бросила пострадавшего на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU