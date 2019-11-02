Череповецкую мать будут судить за оставление дочери-инвалида в опасности

СЕГОДНЯ 17:45 2019-11-02T17:45:19+03:00

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На мать троих детей из Череповецкого района завели уголовное дело за истязание отпрысков. Жительница поселка вывезла в Ярославль и оставила там без денег свою приемную 18-летнюю дочь инвалида, кроме того, периодически издевалась над 17-летней и 15-летней опекунам. Она заставляла их выполнять непосильную работу на улице даже в плохую погоду, закрывала в туалете и не обеспечивала им достаточное питание, избивала и морально унижала.

В прошлом году 18-летнюю девушку инвалида с серьезными психическими отклонениями вывезли в Ярославль и сняли на несколько месяцев ей квартиру, чтобы она могла найти в городе работу. Из-за психологических особенностей девушка не могла жить самостоятельно, однако приемные родители утверждают, что дочь сама просила их перевезти ее в Ярославль.

Следователи пообщались с 30 свидетелями жизни семейства, были проведены экспертизы. В результате проверки на женщину завели уголовное дело по статье "Истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", материалы переданы в суд, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU