Осудили пьяного адвоката, избившего несколько людей в поезде СПб-Вологда [ВИДЕО]
В Петербурге пьяный адвокат избил начальницу поезда.Видео: Следственный комитет
Адвокат из Ленинградской области напился в поезде «Санкт-Петербург - Вологда» и избил обслуживающий персонал. Инцидент произошел в апреле 2019 года, а теперь суд вынес решение по делу дебошира.
Следствие установило, что юрист в состоянии алкогольного опьянения повздорил с проводницей и попытался ее ударить, но женщине удалось уклониться. Потом он решил прогуляться по поезду, встретил начальницу поезда, а потом жестоко избил ее в тамбуре руками и ногами. Пострадавшая получила сотрясение мозга. На этом приключения юриста не закончились и он попытался купить спиртного в вагоне-ресторане, но бармен отказал ему, за что тоже понес побои.
В конце-концов была вызвана полиция и хулигана сняли с поезда. Мужчину решили арестовать до рассмотрения дела. Подсудимому удалось скостить себе срок - он получил 2,5 года условно.
ИСТОЧНИК KP.RU