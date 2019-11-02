Осудили пьяного адвоката, избившего несколько людей в поезде СПб-Вологда [ВИДЕО]

СЕГОДНЯ 16:49 2019-11-02T16:52:12+03:00

В Ленинградской области вынесли решение по делу мужчины, который в поезде дальнего следования покусился на проводницу, избил начальницу поезда и бармена

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Адвокат из Ленинградской области напился в поезде «Санкт-Петербург - Вологда» и избил обслуживающий персонал. Инцидент произошел в апреле 2019 года, а теперь суд вынес решение по делу дебошира.

Следствие установило, что юрист в состоянии алкогольного опьянения повздорил с проводницей и попытался ее ударить, но женщине удалось уклониться. Потом он решил прогуляться по поезду, встретил начальницу поезда, а потом жестоко избил ее в тамбуре руками и ногами. Пострадавшая получила сотрясение мозга. На этом приключения юриста не закончились и он попытался купить спиртного в вагоне-ресторане, но бармен отказал ему, за что тоже понес побои.

В конце-концов была вызвана полиция и хулигана сняли с поезда. Мужчину решили арестовать до рассмотрения дела. Подсудимому удалось скостить себе срок - он получил 2,5 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU