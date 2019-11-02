2019-11-02T13:32:39+03:00
Происшествия

Череповчанина потеряли по пути в Вологду

42-летний мужчина последний раз выходил на связь 28 октября
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"
Изменить размер текста:

Череповчанин пропал по пути в Вологду. Денис Замятин выехал из города металлургов еще 27 октября. 28 октября сообщил, что находится в селе Мосейково. Больше о нем ничего не слышали. Мужчина ростом 175 см, волосы русые.

Имеющим информацию о местонахождении Дениса Замятина, просьба позвонить по телефонам: 102 - полиция, волонтеры ПСО "Ты не один"круглосуточно - 8-911-505-68-98.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Череповецкую мать будут судить за оставление дочери-инвалида в опасности
В Вологде водитель оплевал пешехода за медленную ходьбу
Вологжанин открыл газ в одной квартире, а потом выпал из окна другой
Осудили пьяного адвоката, избившего несколько людей в поезде СПб-Вологда [ВИДЕО]
В воскресенье в Вологде перекроют движение в центре и автобусы изменят маршрут
В Вологде произошла утечка газа
В Череповце подростки проверили продавцов снюсов
На Окружном шоссе в Вологде мужчина выпал из окна
Японский министр посетил Вологодчину
Гигантская фура соскользнула в кювет на трассе под Череповцом
37-летняя продавщица погибла на рабочем месте в Череповце
В больнице скончался водитель, влетевший на иномарке в пожарную машину
На Вологодчине медсестер заставили вести бухучет
85-летняя старушка в Череповце вышла из окна