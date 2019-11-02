Череповчанина потеряли по пути в Вологду
42-летний мужчина последний раз выходил на связь 28 октября
-Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"
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Череповчанин пропал по пути в Вологду. Денис Замятин выехал из города металлургов еще 27 октября. 28 октября сообщил, что находится в селе Мосейково. Больше о нем ничего не слышали. Мужчина ростом 175 см, волосы русые.
Имеющим информацию о местонахождении Дениса Замятина, просьба позвонить по телефонам: 102 - полиция, волонтеры ПСО "Ты не один"круглосуточно - 8-911-505-68-98.
ИСТОЧНИК KP.RU