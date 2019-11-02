Череповчанина потеряли по пути в Вологду

СЕГОДНЯ 13:32 2019-11-02T13:32:39+03:00

Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"

- Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"

Изменить размер текста: A A

Череповчанин пропал по пути в Вологду. Денис Замятин выехал из города металлургов еще 27 октября. 28 октября сообщил, что находится в селе Мосейково. Больше о нем ничего не слышали. Мужчина ростом 175 см, волосы русые.

Имеющим информацию о местонахождении Дениса Замятина, просьба позвонить по телефонам: 102 - полиция, волонтеры ПСО "Ты не один"круглосуточно - 8-911-505-68-98.

ИСТОЧНИК KP.RU