В воскресенье в Вологде перекроют движение в центре и автобусы изменят маршрут

СЕГОДНЯ 17:27 2019-11-01T17:27:32+03:00

3 ноября с 19 до 21 центр города будет перекрыт в связи со спортивным мероприятием

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В Вологде 3 ноября с 19.00 до 21.00 перекроют движение в центре. В областной столице состоится массовый забег «Бегущие огни». Общественный транспорт ПАТП № 1 изменит свой маршрут в центре города.

Автобус № 1 пройдет по Советскому проспекту - ул. Предтеченской - ул. Зосимовской, ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Мира с остановками «Драмтеатр», «ВоГУ», «Проспект Победы».

№ 17 по ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Мира, с остановкой «Проспект Победы» (в обоих направлениях).

№ 19 по мосту 800-летия, ул. Зосимовская, ул. Ленина, ул. Мира и далее по обычному маршруту в обоих направлениях, с остановками «ВоГУ» и «Проспект Победы».

№ 36 по ул. Мира в обоих направлениях с остановкой «Проспект Победы», «Пушкинская» (при движении в сторону Архангельской).

Спортсмены и любители побегут по пл. Возрождения, по Советскому проспекту - от Марии Ульяновой до Герцена, по Марии Ульяновой - от Герцена до Лермонтова, по Козленской - от Мира до Предтеченской.

ИСТОЧНИК KP.RU