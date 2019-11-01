В Череповце подростки проверили продавцов снюсов

СЕГОДНЯ 14:47 2019-11-01T14:59:20+03:00

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В городе металлургов несовершеннолетние попытались купить снюс в 4 торговых точках. Они были участниками проекта "Народный контроль". Снюсы завоевали популярность у детей, т.к содержат убойную дозу никотина, от которой молодые организмы просто "уносит". В России уже были зафиксированы случаи передозировки и летальные исходы у детей. Пачка снюса состоит из маленьких пакетиков, которые помещаются на передние зубы или за щеку.

Череповецким подросткам товар в проверяемых магазинах не продали. Родителей предупреждают, что есть вероятность, что прохожие помогут вашему ребенку купить запрещенный продукт. В России снюс запрещен, но он маскируется под другие виды продукции. Даже если смесь бестабачная - никотин там присутствует, причем даже в большем количестве, чем в табаке. Кроме того, производители могут добавить опасные вещества для усиления эффекта.

Мировым сообществом считается, что снюс опаснее сигарет, кроме того, он может быть причиной рака ротовой полости, вызывает потерю зубов. Запах отсутствует, так что заметить, что ребенок употребляет снюс непросто. Обычно его фасуют в круглые коробочки.

ИСТОЧНИК KP.RU