Японский министр посетил Вологодчину

СЕГОДНЯ 13:24 2019-11-01T13:24:49+03:00

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Вологодская область поддержала развитие российско-японского регионального сотрудничества. Полномочный Министр Посольства Японии в России Мотоюки Исидзэ с делегацией посетил Вологодчину в рамках рабочего визита. В течение трех дней гости успели посетить Череповец, встретиться с главой города Маргаритой Гусевой, первым заместителем мэра города Дмитрием Лавровым и познакомиться с АО «Апатит». В один из дней делегация встретилась с замглавы региона Виталием Тушиновым и другими представителя власти.

Японским коллегам рассказали о потенциале региона в сфере экономики, инвестиций и туризма, показали предприятия, которые готовы к сотрудничеству с иностранными гостями. Заграничные представители оценили достопримечательности Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU