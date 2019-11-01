2019-11-01T12:47:33+03:00
Происшествия

Гигантская фура соскользнула в кювет на трассе под Череповцом

В районе деревни Жары на трассе Сергиев Посад - Череповец фуру унесло в кювет и на встречку
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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Под Череповцом водитель фуры DAF не справился с управлением на заснеженной дороге и ушел в занос. Автомобиль сначала выехал на обочину, потом частично съехал в кювет, частично на встречную полосу. ДТП произошло на трассе Сергиев Посад - Череповец в районе деревни Жары.

Пострадавших нет, движение регулируют сотрудники ОГИБДД по Череповецкому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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