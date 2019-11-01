Гигантская фура соскользнула в кювет на трассе под Череповцом

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-01T12:47:33+03:00

В районе деревни Жары на трассе Сергиев Посад - Череповец фуру унесло в кювет и на встречку

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Под Череповцом водитель фуры DAF не справился с управлением на заснеженной дороге и ушел в занос. Автомобиль сначала выехал на обочину, потом частично съехал в кювет, частично на встречную полосу. ДТП произошло на трассе Сергиев Посад - Череповец в районе деревни Жары.

Пострадавших нет, движение регулируют сотрудники ОГИБДД по Череповецкому району.

ИСТОЧНИК KP.RU