37-летняя продавщица погибла на рабочем месте в Череповце
Женщина скончалась в одном из ТЦ города металлургов
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Следственный комитет ведет расследование о гибели 37-летней женщины-продавца в Череповце. Ее тело обнаружили коллеги на ее рабочем месте в одном из торговых центров в минувшую среду, они вызвали медиков и полицию. Следов насилия на месте происшествия обнаружено не было.
Проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причин произошедшего. После этого специалисты решат, необходимо ли возбуждение уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU