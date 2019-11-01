2019-11-01T13:37:15+03:00
Происшествия

37-летняя продавщица погибла на рабочем месте в Череповце

Женщина скончалась в одном из ТЦ города металлургов
Евдокия САХАРОВА
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Следственный комитет ведет расследование о гибели 37-летней женщины-продавца в Череповце. Ее тело обнаружили коллеги на ее рабочем месте в одном из торговых центров в минувшую среду, они вызвали медиков и полицию. Следов насилия на месте происшествия обнаружено не было.

Проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причин произошедшего. После этого специалисты решат, необходимо ли возбуждение уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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