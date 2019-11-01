На Вологодчине медсестер заставили вести бухучет

СЕГОДНЯ 10:54 2019-11-01T11:59:50+03:00

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На Вологодчине оформление первичной бухгалтерской документации возложили на старших медсестер, но те не смогли справиться с такой работой. Больницы стали "тайком" переоформлять бухгалтеров в новые отделы. Комитет ЗСО обсудил данную проблему на рабочем совещании.

Всю информацию о расходах медучреждения теперь вносят в единую программу, а потом эти данные обрабатывает центральная бухгалтерия. Централизация учета определена на федеральном и областном уровне. По подсчетам специалистов, в бюджете должны освободиться 300 миллионов рублей после сокращения штата бухгалтеров. Осталось научить персонал работать в приложении.

Главврачи Вологды признались, что понимают смысл оптимизации, но недовольны самой программой - она не адаптирована под нужды медучреждений. Новая программа, по их мнению, менее удобна, чем старая. Медикам приходиться работать с огромным количеством данных, в том числе по медикаментам и питанию. Теперь этот учет должны вести медсестры в дополнение к основным обязанностям. Плюсом к тому - на больницах остались обязаности по первичным документам - договоры на доп работы, акты выполненных работ и т.д.. Этим всем должны заниматься специалисты, потому в учреждениях и нет ожидаемой оптимизации.

Кстати, в Петербурге централизация признана малоэффективной, в Московской области первичные документы собирает сама централизованная бухгалтерия.

Медики просят, чтобы преход был более плавным. А власти обещают над этим подумать.

ИСТОЧНИК KP.RU