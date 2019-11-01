85-летняя старушка в Череповце вышла из окна

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-01T10:26:48+03:00

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В Череповце прохожие обнаружили тело старушки, выпавшей из окна. 85-летняя пенсионерка проживала на 5 этаже в одном из домов на улице Архангельской. Следователи провели доследственную проверку по факту трагической смерти пожилой череповчанки, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Женщина умерла при падении от травм. Специалисты осмотрели квартиру погибшей, но следов борьбы не обнаружили. Старушка проживала одна. На данный момент выясняются причины трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU