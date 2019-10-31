2019-10-31T23:19:12+03:00
Общество

Вологодская деревня вошла в топ самых страшных мест

Россияне выбрали самым страшным местом киногородок в Крыму, а деревня Чаронда Вологодской области попала в топ-10
Евдокия САХАРОВА
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У россиян накануне Хэллоуина спросили, какое из заброшенных мест они бы хотели посетить. Согласно опросу одного из сервисов бронирования жилья, самое желанное место - это киногородок в Крыму, второе по интересу - умирающий военный городок Буран в Карелии, на третьем месте Рыбацкий поселок в Краснодарском крае.

Вологодская заброшенная деревушка Чаронда в Кирилловском районе попала в топ-10. Она расположена в 200 км от областной столицы. Чтобы добраться до нее, необходимо долго плыть на лодке. Пару лет назад там жил всего лишь один человек, о нем даже сняли документальный фильм.

В топ также попали Пермский край, Рязанская области и Камчатка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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