Пьяный Череповчанин орудовал бутылкой у супермаркета
Мужчина из хулиганских побуждений кинул стеклянной тарой в двери магазина и разбил их
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Буйный череповчанин разнес двери супермаркета минувшей ночью. ЧП случилось на Шекснинском проспекте в Череповце. Охранник выбежал на звон разбитого стекла и увидел удаляющегося неизвестного. 29-летнего хулигана схватила полиция в соседних дворах. Мужчина признался, что пьян и бросил пустую бутылку без причины.
Он оказал сопротивление при аресте, на него составили протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф до 1 тысячи рублей или 15 суток ареста, плюс необходимо оплатить стоимость выбитого стекла.
ИСТОЧНИК KP.RU