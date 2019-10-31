Пьяный Череповчанин орудовал бутылкой у супермаркета

31 Окт. 22:56 2019-10-31T22:56:51+03:00

Мужчина из хулиганских побуждений кинул стеклянной тарой в двери магазина и разбил их

Изменить размер текста: A A

Буйный череповчанин разнес двери супермаркета минувшей ночью. ЧП случилось на Шекснинском проспекте в Череповце. Охранник выбежал на звон разбитого стекла и увидел удаляющегося неизвестного. 29-летнего хулигана схватила полиция в соседних дворах. Мужчина признался, что пьян и бросил пустую бутылку без причины.

Он оказал сопротивление при аресте, на него составили протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф до 1 тысячи рублей или 15 суток ареста, плюс необходимо оплатить стоимость выбитого стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU