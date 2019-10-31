2019-10-31T22:56:51+03:00
Происшествия

Пьяный Череповчанин орудовал бутылкой у супермаркета

Мужчина из хулиганских побуждений кинул стеклянной тарой в двери магазина и разбил их
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Буйный череповчанин разнес двери супермаркета минувшей ночью. ЧП случилось на Шекснинском проспекте в Череповце. Охранник выбежал на звон разбитого стекла и увидел удаляющегося неизвестного. 29-летнего хулигана схватила полиция в соседних дворах. Мужчина признался, что пьян и бросил пустую бутылку без причины.

Он оказал сопротивление при аресте, на него составили протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф до 1 тысячи рублей или 15 суток ареста, плюс необходимо оплатить стоимость выбитого стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24