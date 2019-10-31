Заммэра Череповца сложил с себя полномочия

31 Окт. 22:30 2019-10-31T22:30:49+03:00

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В Череповце ушел с поста заместитель мэра по социально-экономическому развитию Михаил Ананьин. Помощник мэра Сергей Климушкин сообщил СМИ, что заммэра сегодня отработал свой последний день.

Михаил Ананьин вступил в должность еще в январе 2011 года. Он помогал разрабатывать стратегию развития города до 2022 года "Череповец - город возможностей". В 2014 году проект занял I место в федеральном конкурсе муниципальных стратегий. При его участии открыт индустриальный парк "Череповец", а сам город металлургов получил статус территории опережающего социально-экономического развития.

На данный момент стало известно, что пока его обязанности возьмет на себя начальник управления экономической политики Татьяна Титова.

ИСТОЧНИК KP.RU