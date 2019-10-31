Заммэра Череповца сложил с себя полномочия
В Череповце ушел с поста заместитель мэра по социально-экономическому развитию Михаил Ананьин. Помощник мэра Сергей Климушкин сообщил СМИ, что заммэра сегодня отработал свой последний день.
Михаил Ананьин вступил в должность еще в январе 2011 года. Он помогал разрабатывать стратегию развития города до 2022 года "Череповец - город возможностей". В 2014 году проект занял I место в федеральном конкурсе муниципальных стратегий. При его участии открыт индустриальный парк "Череповец", а сам город металлургов получил статус территории опережающего социально-экономического развития.
На данный момент стало известно, что пока его обязанности возьмет на себя начальник управления экономической политики Татьяна Титова.
ИСТОЧНИК KP.RU