2019-10-31T17:38:15+03:00
Общество

Вологжанам предлагают обмениваться едой

Жители Вологодчины знакомятся с понятием фудшеринга: общественная организация "Сотвори добро" организует обмен продуктами питания. То, что не нужно вам, может пригодиться другим
Евдокия САХАРОВА
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Вологжане решили испробовать фудшеринг: чтобы продукты не пропадали, можно обмениваться ими с другими! Участникам предлагается разместить фото излишков своей еды и контакты в альбоме ВКонтакте в группе общественной организации "Сотвори добро". Организаторы здраво рассудили, зачем выкидывать годные продукты, если с помощью них можно помочь.

Еду можно забрать самим или попросить помощи волонтеров. Правда тогда они могут попросить часть продуктов себе, по правилам фудшеринга. Если провизии будет много, то ее будут направлять в дом ночного пребывания для бездомных, многодетным семьям, пожилым людям и инвалидам.

Фудшеринг уже достаточно распространен в Европе, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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