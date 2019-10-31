В Вологде загорелся аквариум

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-31T16:02:16+03:00

В одной из квартир на улице Панкратова произошло короткое замыкание частного аквариума

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В областной столице произошел пожар в одной из квартир из-за неисправности аквариума. В 4-комнатной жилплощади на ул. Панкратова, 40 пострадала от пламени внутренняя отделка квартиры и имущество в прихожей.

Возгорание произошло в пять утра, пожарные смогли быть на месте через 5 минут, однако хозяевам удалось потушить пламя самостоятельно. Площадь пожара оценили в 5 кв. м., сообщает региональное Управление МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU