В Вологде загорелся аквариум
В одной из квартир на улице Панкратова произошло короткое замыкание частного аквариума
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В областной столице произошел пожар в одной из квартир из-за неисправности аквариума. В 4-комнатной жилплощади на ул. Панкратова, 40 пострадала от пламени внутренняя отделка квартиры и имущество в прихожей.
Возгорание произошло в пять утра, пожарные смогли быть на месте через 5 минут, однако хозяевам удалось потушить пламя самостоятельно. Площадь пожара оценили в 5 кв. м., сообщает региональное Управление МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU