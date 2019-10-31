В Вологде празднуют избавление от смертельной эпидемии 1654 года

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-31T15:31:30+03:00

365 лет назад в областной столице чума за два месяца выкосила почти все население города

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В Вологде отмечают чудо спасение города от эпидемии чумы. Кризис случился 365 лет назад: за пару месяцев вымерло почти все население города. 31 октября 1654 года жители воздвигли за сутки деревянный храм во имя Всемилостивого Спаса, после чего моровая язва сошла на нет.

«Людие бо умираху незапною смертию: ходил ли кто, или стоял, или сидел, и тако забывся вмале, вскоре умираху. А инии с вечера спати ложахуся, а заутра мертвии являхуся…» - говорится в «Сказании о милости Божией и о создании храма во имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в городе Вологде, ради избавления его от смертоносной язвы».

По словам летописца, священники еле успевали хоронить тела, за работу ничего не брали: деньги утратили всякую ценность, ведь «видяху бо вси граждане пред очима своима смерть».

Храм, размером 6,5х5 метров поставили на Старой площади (позже Спасской, теперь это площадь Революции). Позже на его месте построили каменный собор - на тот момент главный храм Вологды. Спасо-Всеградский обыденный собор принимал у себя святого праведного Иоанна Кронштадтского; императора Александра I и Александра II, княгиню Елизавету Феодоровну и других. Большевики использовали храм под Дом искусств и под кинотеатр, а потом и вовсе снесли.

В 1997 году на месте алтаря Спасо-Всеградского собора воздвигли семиметровый Поклонный крест, украшенный бронзовыми барельефами двадцати наиболее известных вологодских святых. Каждый год 31 октября у креста проводят молебен.

ИСТОЧНИК KP.RU