2019-10-31T14:55:40+03:00
Общество

Анестезиолога из Вологды, обвинявшегося в убийстве 5-летней девочки, оправдали

Врачу анастезиологу-реаниматологу удалось доказать свою невиновность лишь после обжалования первоначального приговора
Евдокия САХАРОВА
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пресс-служба судов Вологодской областипресс-служба судов Вологодской области
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В Вологде оправдали врача анестезиолога-реаниматолога Алексея Смирнова, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. По первоначальному приговору от 8 октября 2018 года медику назначили 2 года лишения свободы и 2 года и 6 месяцев лишение права врачебной деятельности, но вместе с адвокатом ему удалось обжаловать его в Вологодском областном суде. 10 февраля 2017 года пятилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в приемное отделение стационара БУЗ ВО «ВОДКБ» в областной столице. Вологодский городской суд установил, что реаниматолог якобы оказал медицинскую помощь пациентке несвоевременно и не в полном объеме, в результате чего она скончалась. Судмедэксперты подтвердили это заключение.

Во время обжалования в Вологодском областном суде была назначена повторная комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая не установила причинно-следственной связи между действиями врача и смертью пациентки.

Суд оправдал Алексея Смирнова в связи отсутствием в его действиях состава преступления и признал его право на реабилитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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