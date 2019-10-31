Женщину с коляской зажало в дверях автобуса и протащило по асфальту

СЕГОДНЯ 14:49 2019-10-31T14:49:59+03:00

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В Вологде водитель автобуса МАЗ протащил несколько метров за собой пассажирку с коляской. ЧП случилось 30 октября в 20:20 на Пошехонском шоссе у дома N18 на маршруте N 40 «Архангельская – Областная детская больница – ВПЗ».

Автобусом управлял 49-летний водитель. Он закрыл двери и стал набирать ход, не удостоверившись, что посадка завершилась.

Как сообщили в ГИБДД, 34-летняя женщина с коляской выходила из автобуса. Она выставила коляску на асфальт, а сама не успела- ее зажало дверями.

«Собственно, саму коляску женщина уже вынесла, но дверями ей зажало одну ногу, из-за чего вологжанка упала на проезжую часть», – рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Хорошо, что не пострадал ребенок.

Как сообщает ИА «Вологда-Регион», водитель автобуса не сразу заметил, что произошло, и протащил молодую маму за собой несколько метров. При падении женщина получила травму головы и ушиб ноги. Ей оказали медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU