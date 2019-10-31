В Вологде, едва выпадет снег, на 12 улицах ограничат стоянку

31 Окт. 14:39 2019-11-01T10:54:57+03:00

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В Вологде на 12 улицах запретят остановку. Для этого установят 300 дорожных знаков.

Знаки появятся для лучшей уборки улиц.

На 12 улицах Вологды установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта.

Всего появится почти 300 дорожных знаков. Они будут запрещать остановку на определенных участках дорог в определенные промежутки времени.

Как сообщает администрация города, установка их связана с уборкой улиц. Знаки появятся на тех улицах, где часто паркуется транспорт и затрудняет выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети. В том году зимой уже применялась схема с разделением уборки четных и нечетных сторон. На основе опыта работы и пожеланий вологжан в нее внесли некоторые коррективы, и знаки начнут действовать во второй половине ноября.

"Убедительная просьба к водителям — соблюдать правила дорожного движения, это позволит подрядной организации более качественно выполнять свою работу", — обратился к водителям начальник отдела транспорта Департамента городского хозяйства Евгений Сокольников.

Как он пояснил, в случае несоблюдения требований дорожных знаков сотрудники ГИБДД будут вызывать эвакуатор и увозить автомобиль нарушителя на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU