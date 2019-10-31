Пропавшего застенчивого дедушку нашли мертвым

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-31T13:55:17+03:00

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В Вологде нашли тело пропавшего пенсионера. 75-летнего застенчивого мужчину с тросточкой потеряли родственники в минувший понедельник. Супруга посадила старичка на 37 автобус и дала ему 26 рублей на проезд. Больше она его не видела. Старичок проехал нужную остановку и побрел домой пешком в Молочное. Но, срезая через лес, вероятно, заблудился, пропустил поворот и забрел в кусты и болотистую местность. Он упал в неглубокую канаву, но уставший уже не смог выбраться оттуда.

В ООО «ВологдаТранс» объяснили, что мужчина опомнился только когда автобус уже поехал обратно в Вологду, конечную остановку он пропустил. Кондуктор объяснила ему, что необходимо перейти на другую сторону дороги и сесть на тот же маршрут. Наверное, у пенсионера не было денег на проезд и он решил добраться до дома на своих двоих.

Однако, некоторые свидетели утверждают, что кондуктор банально высадила на мороз на пустыре пенсионера, который не смог оплатить проезд. Родственники написали заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU