2019-10-31T13:42:47+03:00
Происшествия

В Череповце неизвестные сожгли три автомобиля

На Кирилловском шоссе злоумышленники ночью подожгли Ниву Шевроле, Форд Эко Спорт и Ладу Самару
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В городе металлургов этой ночью сгорели 3 автомобиля. Пожар случился во дворе дома № 26 на Кирилловском шоссе в три часа ночи. «Нива Шевроле», «Форд Эко Спорт» и ВАЗ-2114 серьезно пострадали в результате поджога. На место ЧП по звонку выехали 2 спецмашины и 9 пожарных, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

У машин выгорели моторные отсеки, передние колеса, пластиковые детали и лакокрасочные покрытия. На данный момент выясняются собственники сгоревшего имущества. Подсчитывается ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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