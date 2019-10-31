В Вологде никто не хочет быть мэром

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-31T13:25:51+03:00

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В Вологде до сих пор нет ни одного кандидата на должность мэра. Конкурсный отбор начался 25 октября и продлится до 13 ноября. Просмотр предложенных кандидатами проектов пройдет 19 ноября. 23 ноября закончится двухлетний контракт с Сергеем Воропановым, а с новым мэром договор заключат уже на 5 лет, на время полномочий состава городской думы, который избрали в сентябре этого года.

В Череповце, при избрании нового мэра, на должность претендовало 11 кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU