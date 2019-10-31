2019-10-31T12:55:45+03:00
Общество

Горят дома: в Харовске пожарная часть вынесена на окраину города

Жители намерены обратиться к властям
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Харовске сгорел частный дом на улице Комсомольская, 26. В нем одиноко проживал 57-летний мужчина. Спасти не удалось практически ничего. На место выезжали 4 пожарные машины. Причиной назвается неисправность телевизора.

Официально сообщается, что сигнал о возгорании поступил 22:50, а первый расчет пожарных прибыл в 22:55.

Но местные жители обеспокоены: пожарная часть вынесена на окраину города и отделена от практически половины Харовска, где находится частный сектор, железной дорогой. При закрытом переезде, а такие случаи нередки, время доезда пожарных может значительно возрасти. Жители намерены обратиться с проблемой к местным властям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде загорелся аквариум
В Вологде празднуют избавление от смертельной эпидемии 1654 года
Анестезиолога из Вологды, обвинявшегося в убийстве 5-летней девочки, оправдали
Женщину с коляской зажало в дверях автобуса и протащило по асфальту
Пропавшего застенчивого дедушку нашли мертвым
В Череповце неизвестные сожгли три автомобиля
В Вологде никто не хочет быть мэром
В Вологде четыре наряда тушили дверь отделения "Единой России"
Ручка губернатора области за 250 тысяч рублей отправилась в семью депутата
В Книгу почета Череповца посмертно внесли врача, водолаза и писателя
Вологодское правительство продало "президентский" подарок губернатора
Череповчанин отказался идти в армию, чтобы не потерять жизнь
Финны расписали стены в Вологодской художественной школе
Жители Кубенского обнаружили зарезанного родственника в его доме
Дорогущее BMW сгорело в Вологде на автостоянке
Любитель алкоголя нашел запасной ключ от череповецкого бара