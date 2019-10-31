Горят дома: в Харовске пожарная часть вынесена на окраину города

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-31T12:55:45+03:00

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В Харовске сгорел частный дом на улице Комсомольская, 26. В нем одиноко проживал 57-летний мужчина. Спасти не удалось практически ничего. На место выезжали 4 пожарные машины. Причиной назвается неисправность телевизора.

Официально сообщается, что сигнал о возгорании поступил 22:50, а первый расчет пожарных прибыл в 22:55.

Но местные жители обеспокоены: пожарная часть вынесена на окраину города и отделена от практически половины Харовска, где находится частный сектор, железной дорогой. При закрытом переезде, а такие случаи нередки, время доезда пожарных может значительно возрасти. Жители намерены обратиться с проблемой к местным властям.

ИСТОЧНИК KP.RU