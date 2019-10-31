В Вологде четыре наряда тушили дверь отделения "Единой России"
Под покровом ночи ее облили бензином и подожгли
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В Вологде в ночь с 30 на 31 октября подожгли входную дверь регионального отделения партии «Единая Россия». Помещения единороссов находятся в торце административного здания на улице Зосимовской, 65.
Звонок о ЧП поступил в 1:41. Пожарная часть находится буквально во дворе этого здания. Через две минуты пламя было потушено подручными средствами.
Огонь успел повредить наружную отделку на площади 0,5 квадратных метра. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, причиной возгорания стал поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU