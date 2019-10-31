2019-10-31T11:32:17+03:00
Происшествия

В Вологде четыре наряда тушили дверь отделения "Единой России"

Под покровом ночи ее облили бензином и подожгли
Иван Чухнин
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В Вологде в ночь с 30 на 31 октября подожгли входную дверь регионального отделения партии «Единая Россия». Помещения единороссов находятся в торце административного здания на улице Зосимовской, 65.

Звонок о ЧП поступил в 1:41. Пожарная часть находится буквально во дворе этого здания. Через две минуты пламя было потушено подручными средствами.

Огонь успел повредить наружную отделку на площади 0,5 квадратных метра. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, причиной возгорания стал поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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