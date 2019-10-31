Ручка губернатора области за 250 тысяч рублей отправилась в семью депутата

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-31T11:41:24+03:00

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Власти Вологодской области пытаются распродать подарки, полученные чиновникам. вырученные средства должны пополнить бюджет.

Один из подарков - серебрянную ручку, подаренную губернатору, ориентировочной стоимостью 250 тысяч рублей удалось продать на аукционе.

29 октября департамент имущественных отношений сообщил, что «признана состоявшейся продажа чернильной ручки, выполненной из серебра, на которой выгравирован портрет девушки. Производитель «Montegrappa».

С 3 сентября по 25 октября 2019 года было получено 48 заявок от желающих приобрести лот.

Это был аукцион без объявления цены в электронной форме. То есть 48 претендентов назначали свою закрытую цену, которую никто не видит. Через 30 дней подводятся итоги. Самую высокую цену - 50 тысяч рублей и назначила фирма Василия Анчукова.

Победителем стало ООО Производственно-коммерческая фирма «Новотек», предложившая за письменную принадлежность 50 тысяч рублей.

Как сообщает портал «Город Во» со ссылкой на учредителя ООО Производственно-коммерческая фирма «Новотек» Василия Анчукова, он остался доволен приобретением. Так как ручка досталась ему за сравнительно небольшую цену. Он признался, что ручки — его слабость и принадлежностей такой фирмы еще не было. Тем более, он намерен подарить ее супруге. К слову, - депутату гордумы.

Ручку выставляли на продажу уже не в первый раз. Начальная цена предмета составляла 120 тысяч рублей. Согласно каталогам, цена подарочного набора в упаковке составляет 230-250 тысяч рублей. На вторичном рынке такая ручка продается за 100 — 150 тысяч рублей.

Как сообщает сайт "НьюсВо", ООО ПФК «Новотек» учреждено в 2014 году Василием Анчуковым. Он известен вологжанам как гендиректор ООО «Аудит», который незаконно снес здание "Труда" в Вологде.

Напомним, чиновникам запрещается принимать подарки. Все принятое в ходе протокольных мероприятий, деловых встреч и командировок чиновники обязаны сдавать руководству. Если подарок стоит меньше 3 тысяч рублей, то служащий может получить его обратно, а если стоимость больше, его можно выкупить. Иначе подарок передается для последующей реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU