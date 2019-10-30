В Книгу почета Череповца посмертно внесли врача, водолаза и писателя

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-30T17:02:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце в Книге почета решили увековечить имена Павла Яковлевича Дмитриева, Нины Соколовой и Александра Рулёва-Хачатряна. Великий врач, первая женщина-водолаз в СССР и талантливый писатель посмертно внесены в список за вклад в местное здравоохранение, спасение блокадников и развитие культуры области.

Павел Дмитриев около 25 лет руководил поликлиникой № 7 и добился того, что она стала лучшим медучреждением в региона. Нина Васильевна разработала трубопровод по дну Ладожского озера в блокадный Ленинград, который удалось проложить за 41 день. Александр Хачатурович был ярким представителем местной интеллигенции, автором одного из символов города — флага Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU