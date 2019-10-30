Череповчанин отказался идти в армию, чтобы не потерять жизнь

СЕГОДНЯ 15:51 2019-10-30T15:52:05+03:00

Вологодский парень, по собственному признанию, бегал от армии, чтобы не потерять работу и здоровье

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25-летнего череповчанина осудили за уклонение от прохождение военной службы. Он был признан годным медицинской комиссией, но в течение двух лет не появлялся в военкомате по повесткам. В конце-концов нарушителя изловили: ему назначили штраф в 40 000 рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Сам парень признался, что не хотел терять любимую работу и не менее любимое здоровье в армии Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU