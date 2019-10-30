2019-10-30T15:42:57+03:00
Звезды

Финны расписали стены в Вологодской художественной школе

Художественная школа имени Корбакова поучаствовала в международном обмене знаниями
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: cultinfo.ru
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Финский художник Пертти Кариалайнен и председатель объединения художников города Ювяскюля Туя Хирвонен-Пухакка вместе с вологодскими коллегами решили обменяться практическим опытом в искусстве и расписать несколько стен в филиале художественной школы на Окружном шоссе, 25а в Вологде.

С финнами вологжане познакомились на Российско-Финляндском культурном форуме, а теперь иностранцы приехали в качестве жюри Международного конкурса детского изобразительного творчества «Открытая книга Севера», который проводит наша художественная школа имени Корбакова. В этом мероприятии участвуют ребята из России и Финляндии с иллюстрациями литературных произведений финских писателей и писателей Русского Севера. Интересно находить культурную взаимосвязь, которую ощущают даже дети.

В филиале художественной школы часть стены украсили молодые преподаватели ДХШ имени Корбакова, другую - финны с помощью вологодских учеников-художников в качестве мастер-класса по оформлению интерьера.

Туя Хирвонен-Пухакка рассказала, что в Финляндии углубленное изучение художественных искусств дорогое удовольствие, поэтому она как преподаватель пытается с помощью акций и проектов передать знания детям из менее обеспеченных семей. Она проводит международные детские худлагеря и занимает должность «преподавателя художественного направления» в местном муниципалитете. Оказывается, что финны предпочитают менее академический подход в обучении, методика больше основывается на эмоциональном состоянии ребенка. Это заметно по ярким работам.

Скоро в школе Корбакова пройдет выставка работ участников конкурса «Открытая книга Севера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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