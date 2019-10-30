2019-10-30T14:46:38+03:00
Происшествия

Жители Кубенского обнаружили зарезанного родственника в его доме

В убийстве подозревается его 24-летняя любовница
Евдокия САХАРОВА
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В селе Кубенском Вологодского района обнаружен труп мужчины. Тело 34-летнего местного жителя было покрыто колото-резаными ранами. Родственники погибшего обнаружили его в доме и позвонили в полицию.

Правоохранителии на данный момент подозревают его 24-летнюю любовницу. На ее одежде оперативники нашли следы, похожие на кровь. На данный момент проводится экспертиза, устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления, вероятно, подозреваемую арестуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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