Жители Кубенского обнаружили зарезанного родственника в его доме

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-30T14:46:38+03:00

В убийстве подозревается его 24-летняя любовница

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В селе Кубенском Вологодского района обнаружен труп мужчины. Тело 34-летнего местного жителя было покрыто колото-резаными ранами. Родственники погибшего обнаружили его в доме и позвонили в полицию.

Правоохранителии на данный момент подозревают его 24-летнюю любовницу. На ее одежде оперативники нашли следы, похожие на кровь. На данный момент проводится экспертиза, устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления, вероятно, подозреваемую арестуют.

ИСТОЧНИК KP.RU