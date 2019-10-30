Дорогущее BMW сгорело в Вологде на автостоянке
Машина, принадлежащая 30-летнему мужчине, оказалась незастрахована
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Вологде на автостоянке сгорела дорогая иномарка. БМВ 730 2001 года выпуска , принадлежащий 30-летнему мужчине, начал пылать минувшим вечером около половины восьмого. На тушение выехали две единицы техники и 8 специалистов. Причиной возгорания стала неисправная электропроводка.
ЧП произошло у дома №12 по Окружному шоссе. При пожаре повредилось лакокрасочное покрытие левого переднего крыла и левая передняя покрышка. Материальные ценности стоимостью 300 000 рублей удалось спасти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU