Любитель алкоголя нашел запасной ключ от череповецкого бара

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-30T12:04:37+03:00

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Череповчанин умудрился найти запасной ключ от бара, который оставили работники заведения. Неограниченный доступ к алкоголю толкнул его на преступление. Мужчина успел наведаться в помещение два раза. На второй его взяли по горячим следам.

Подозреваемый поскромничал и взял лишь 3 бутылки спиртного и блок сигарет. 53-летний житель поселка Ясная Поляна признался, что приметил ключ, который обслуживающий персонал прятал вне заведения. На него возбудили уголовное дело по статье "Кража с проникновением в помещение". Ему грозит до 5 лет лишения.

С безалаберными работниками полицейские провели беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU