2019-10-30T11:22:52+03:00
Политика

Избран новый мэр Череповца

Вадима Германова единогласно избрали депутаты Гордумы
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: www.gorodche.ru
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Олег Кувшинников поздравил нового мэра Череповца Вадима Германова с победой в конкурсе. Сегодня депутаты Гордумы единогласно проголосовали за назначение гендиректора дивизиона «Северсталь Российская сталь» на пост мэра.

"Сегодня в истории города важное событие, которое определит дальнейший курс развития Череповца. Вадим Германов - человек нашей команды, он прошел огромный путь на нашем градообразующем предприятии. Ему по плечу решение самых сложных задач. На ближайшие три года Череповцу выделено на развитие более 30 миллиардов рублей. Будут построены новая школа, детские сады, мост, дороги. Все это даст импульс, в том числе и Череповецкому району. Уважаемый Вадим Евгеньевич, как губернатор протягиваю вам руку помощи и поддержки", - отметил Олег Кувшинников.

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко высказался, что новый мэр имеет опыт и знания для управления городом. Вадим Германов ответил на поздравления: "Благодарю вас за доверие. Такое голосование дорогого стоит. Давайте вместе работать и делать наш город более уютным".

ИСТОЧНИК KP.RU

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