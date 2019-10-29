Вологда может стать столицей Тотального диктанта

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-29T16:12:09+03:00

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Сергей Воропанов пригласил вологжан проголосовать за Вологду как столицу Тотального диктанта. Финал конкурса состоится 1 февраля 2020 года, а автор текста приедет в город-победитель 4 апреля, чтобы прочитать диктант. Поддержать Вологду можно на сайте totaldict.ru. До 11 ноября можно голосовать каждые 24 часа.

Культурная столица Русского севера второй раз борется за звание столицы Тотального диктанта. #Вологда_диктует! Сам Тотальный диктант — это бесплатная образовательная акция, добровольный диктант для всех желающих. Мероприятие служит цели показать, как важно для любого человека быть грамотным, что знание русского языка увлекательно и полезно.

ИСТОЧНИК KP.RU