1 место получили вологжане в проекте "Чистые игры"

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-29T14:27:19+03:00

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Вологжане заслужили 1 место в экопроекте "Чистые игры". Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал в соцсетях о победе земляков. Он заявил, что это один из его любимых проектов. "Чистые игры" популярны во многих регионах, в областной столице они прошли уже в 12 раз.

На молодежном экологическом форуме в Санкт-Петербурге команде координаторов молодежного центра ГОРКОМ35 присудили первое место в 2019 году. Поздравляем победителей!

ИСТОЧНИК KP.RU