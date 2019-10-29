2019-10-29T14:27:19+03:00
Общество

1 место получили вологжане в проекте "Чистые игры"

В Санкт-Петербурге на молодежном экологическом форуме наградили команду молодежного центра ГОРКОМ35
Евдокия САХАРОВА
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Фото с личной страницы Сергея ВоропановаФото с личной страницы Сергея Воропанова
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Вологжане заслужили 1 место в экопроекте "Чистые игры". Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал в соцсетях о победе земляков. Он заявил, что это один из его любимых проектов. "Чистые игры" популярны во многих регионах, в областной столице они прошли уже в 12 раз.

На молодежном экологическом форуме в Санкт-Петербурге команде координаторов молодежного центра ГОРКОМ35 присудили первое место в 2019 году. Поздравляем победителей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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