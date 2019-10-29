1 место получили вологжане в проекте "Чистые игры"
В Санкт-Петербурге на молодежном экологическом форуме наградили команду молодежного центра ГОРКОМ35
Фото с личной страницы Сергея Воропанова
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Вологжане заслужили 1 место в экопроекте "Чистые игры". Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал в соцсетях о победе земляков. Он заявил, что это один из его любимых проектов. "Чистые игры" популярны во многих регионах, в областной столице они прошли уже в 12 раз.
На молодежном экологическом форуме в Санкт-Петербурге команде координаторов молодежного центра ГОРКОМ35 присудили первое место в 2019 году. Поздравляем победителей!
ИСТОЧНИК KP.RU