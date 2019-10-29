2019-10-29T13:12:33+03:00
Общество

В Вологде пропал застенчивый дед

К поискам подключились волонтеры
Иван Чухнин
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В Вологде пропал мужчина. Полиция и волонтеры подключились к поискам. Особо волонтеры обращаются к пассажиров автобуса № 37 (Вологда-Молочное) и водителям с видеорегистраторами.

28 октября около 14 часов 75-летний мужчина сел в автобус №37, который направлялся из Вологды в Молочное, и пропал.

Особые приметы: рост - 170 см, голубые глаза, седые волосы, прихрамывает при ходьбе, ходит с палочкой, плохо говорит, застенчив. Одет в черные штаны, черную кожаную кепку и серую куртку.

О местонахождении мужчины просьба сообщить по телефону "102" в полицию или волонтерам с.т. 8 911 506 68 98.

ИСТОЧНИК KP.RU

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