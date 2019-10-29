В Череповце откроются творческие мастерские для людей с ограниченными возможностями здоровья

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-29T12:03:23+03:00

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Дети и взрослые с инвалидностью теперь смогут посещать занятия в творческой мастерской в Череповце на Устюженской, 16. Общественная организация "Будущее есть!" планирует открыть гончарную, швейную, кулинарную и столярную мастерские. Здание передал город в безвозмездное пользование.

На данный момент в центре проходят коррекционно-развивающие занятии для детей, работают психологи, дефектологи. Теперь будут и занятия для подростков и людей старше 18 лет с особенностями развития. Открытие будет проходить поэтапно, т.к. средств необходимо много. Уже есть гончарный круг, плиты для обжига, педагог. Планируется косметический ремонт.

Занятия будут бесплатными.

ИСТОЧНИК KP.RU