2019-10-29T11:16:45+03:00
Общество

Вологодчина готова к снегу и гололеду

Начальник регионального Департамента дорожного хозяйства и транспорта сообщил о полной готовности дорожных служб к зимнему периоду
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области дорожные службы готовы к зимнему периоду. Начальник регионального Департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев сообщил на совещании у Губернатора области, что все необходимые процедуры подготовки к обслуживанию дорог выполнены: закуплены противогололедные материалы, дорожная техника исправна. В состоянии готовности 500 единиц спецтехники: это тракторы, грейдеры, погрузчики, роторные снегоочистители, комплексные дорожные машины.

Диспетчерская служба управления автомобильных дорог Вологодчины работает 24/7, телефон (8172) 54-62-02. Специалисты просят сообщать об экстренных ситуациях, требующих помощи спецтехники. Дороги с интенсивным движением будут обработаны солью, остальные содержатся под уплотненным снежным покровом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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