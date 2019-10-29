Вологодчина готова к снегу и гололеду

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-29T11:16:45+03:00

Начальник регионального Департамента дорожного хозяйства и транспорта сообщил о полной готовности дорожных служб к зимнему периоду

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В Вологодской области дорожные службы готовы к зимнему периоду. Начальник регионального Департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев сообщил на совещании у Губернатора области, что все необходимые процедуры подготовки к обслуживанию дорог выполнены: закуплены противогололедные материалы, дорожная техника исправна. В состоянии готовности 500 единиц спецтехники: это тракторы, грейдеры, погрузчики, роторные снегоочистители, комплексные дорожные машины.

Диспетчерская служба управления автомобильных дорог Вологодчины работает 24/7, телефон (8172) 54-62-02. Специалисты просят сообщать об экстренных ситуациях, требующих помощи спецтехники. Дороги с интенсивным движением будут обработаны солью, остальные содержатся под уплотненным снежным покровом.

ИСТОЧНИК KP.RU