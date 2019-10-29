2019-10-29T10:58:49+03:00
Происшествия

В Вологде тунеядец украл у инвалида коляску

Инвалидная электроколяска была оставлена собственником в подъезде
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В областной столице безработный похитил у инвалида электроколяску и разобрал ее на запчасти. Пропажа обнаружилась в минувшую субботу. Родственник инвалида не нашел средство передвижения на привычном месте в подъезде и обратился в полицию. Областное управление Росгвардии сообщило, что кража произошла в одном из домов Вологды на улице Судоремонтной.

Оперативники заметили следы колес тянувшийся от дома во дворы. Там и нашелся вор, который уже разбирал коляску. На безработного 52-летнего вологжанина возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Череповце откроются творческие мастерские для людей с ограниченными возможностями здоровья
Пьяная череповчанка попыталась совершить массовое убийство газом
Вологодчина готова к снегу и гололеду
Девочка спасла жителей вологодской многоэтажки от взрыва газа
Наркоман выпендрился перед работниками череповецкого отеля
Вологодских детей объявили в федеральный розыск
В Вологде пьяный водитель избил ногами полицейского
Глава Белозерского района позвал на место ЧС священника
В Вологде началось предварительное слушание громкого дела
В Вологодской области в реке нашли утопленника
1,5 тысячи поздравительных открыток маленькие вологжане отправили своим бабушкам и дедушкам
В Вологде мужчина работал курьером по доставке фальшивок
В Шексне ураган сдул 500 квадратных метров только что отремонтированной крыши
В Вологде конфисковали партию алкоголя и сигарет на 15 миллионов рублей
В Череповце на Октябрьском мосту столкнулись иномарки