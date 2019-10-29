В Вологде тунеядец украл у инвалида коляску
Инвалидная электроколяска была оставлена собственником в подъезде
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В областной столице безработный похитил у инвалида электроколяску и разобрал ее на запчасти. Пропажа обнаружилась в минувшую субботу. Родственник инвалида не нашел средство передвижения на привычном месте в подъезде и обратился в полицию. Областное управление Росгвардии сообщило, что кража произошла в одном из домов Вологды на улице Судоремонтной.
Оперативники заметили следы колес тянувшийся от дома во дворы. Там и нашелся вор, который уже разбирал коляску. На безработного 52-летнего вологжанина возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU