Девочка спасла жителей вологодской многоэтажки от взрыва газа

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-29T10:43:10+03:00

В минувшие выходные в Чагоде чуть не произошло ЧП: в одной из квартир на плите горел чайник, чувствовался запах газа

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В Чагоде чуть было не произошел взрыв бытового газа. Ученица 11 класса Елена Никитина вовремя увидела пламя в окне первого этажа дома на улице Заводской. Она сообщила об этом родственникам, те вызвали спецслужбы. Очевидцы сообщают, что у окна чувствовался запах газа. В квартире никого не было.

Позже подошел хозяин жилплощади. Оказалось, он забыл на плите чайник, который впоследствии сгорел. Глава района и спецслужбы поблагодарили внимательную школьницу, пишет газета «Искра».

ИСТОЧНИК KP.RU