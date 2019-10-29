Девочка спасла жителей вологодской многоэтажки от взрыва газа
В минувшие выходные в Чагоде чуть не произошло ЧП: в одной из квартир на плите горел чайник, чувствовался запах газа
Фото: Газета «Искра»
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В Чагоде чуть было не произошел взрыв бытового газа. Ученица 11 класса Елена Никитина вовремя увидела пламя в окне первого этажа дома на улице Заводской. Она сообщила об этом родственникам, те вызвали спецслужбы. Очевидцы сообщают, что у окна чувствовался запах газа. В квартире никого не было.
Позже подошел хозяин жилплощади. Оказалось, он забыл на плите чайник, который впоследствии сгорел. Глава района и спецслужбы поблагодарили внимательную школьницу, пишет газета «Искра».
ИСТОЧНИК KP.RU